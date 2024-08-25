«Динамо» проиграло дома «Краснодару» 0:1 и упустило шанс выйти в лидеры РПЛ

Единственный гол на 25-й минуте забил бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са. Таким образом «быки» набрали 12 очков и догнали «Динамо». Команды располагаются на втором и третьем местах. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на выезде, а динамовцы отправятся в гости к «Оренбургу». Обе игры пройдут 1 сентября.

Ранее сегодня «Крылья Советов» переиграли дома «Пари НН» со счётом 3:1. Первый гол забил уругвайский форвард гостей Хуан Боселли, но затем дубль за пять минут оформил чилийский защитник хозяев Томас Гальдамес (71-я и 76-я). Третий мяч в ворота нижегородцев отправил аргентинский нападающий Франко Ороско на 90-й минуте.