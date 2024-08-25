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25 августа, 16:59

«Динамо» проиграло дома «Краснодару» 0:1 и упустило шанс выйти в лидеры РПЛ

Константин Тюкавин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Константин Тюкавин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Московское «Динамо» проиграло дома «Краснодару» в матче шестого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые упустили шанс выйти на первое место.

Единственный гол на 25-й минуте забил бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са. Таким образом «быки» набрали 12 очков и догнали «Динамо». Команды располагаются на втором и третьем местах. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на выезде, а динамовцы отправятся в гости к «Оренбургу». Обе игры пройдут 1 сентября.

Ранее сегодня «Крылья Советов» переиграли дома «Пари НН» со счётом 3:1. Первый гол забил уругвайский форвард гостей Хуан Боселли, но затем дубль за пять минут оформил чилийский защитник хозяев Томас Гальдамес (71-я и 76-я). Третий мяч в ворота нижегородцев отправил аргентинский нападающий Франко Ороско на 90-й минуте.

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Накануне лидер чемпионата «Зенит» сыграл вничью со «Спартак» 0:0. В других матчах ЦСКА разгромил «Акрон» 4:0, «Факел» одержал первую победу в сезоне, одолев «Оренбург» 1:0, а «Ахмат» и «Химки» устроили голевую перестрелку 3:3.

Никита Никонов
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