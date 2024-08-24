Воронежский «Факел» обыграл «Оренбург» 1:0 и одержал первую победу в сезоне
Футболист Николай Гиоргобиани принёс «Факелу» первую победу в сезоне. Обложка © Telegram / ФК «Факел» Воронеж
Воронежский «Факел» одержал свою первую победу в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), переиграв «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче. Единственный гол был забит во втором тайме.
«Долгожданная первая победа в текущем сезоне. Но самое приятное, что добыта она в красивой, атакующей игре. Ну и, конечно, кто не видел гол Николая Гиоргобиани — обязательно посмотрите. Настоящий футбольный шедевр», — говорится в официальном телеграм-канале ФК после игры.
Автором победного гола полузащитник Николай Гиоргобиани, который поразил ворота соперника ударом со штрафного на 62-й минуте. Это первый гол хавбека, который перешёл в «Факел» летом из «Алании».
В следующий туре воронежский клуб сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 августа в 19:30 по московскому времени на домашней арене «Факела».
Это первая победа в копилке воронежского ФК в нынешнем сезоне. Клуб идёт на 15-м месте с четырьмя очками. «Оренбург» находится на 11-й позиции с пятью. Ранее «Факел» потерпел четыре поражения, а также один раз сыграл вничью. На групповом этапе Кубка России команда дважды проиграла на старте турнира. В середине августа пост главного тренера клуба покинул Игорь Черевченко. Вместо него должность занял Дмитрий Пятибратов, который уже возглавлял «наглецов из Воронежа» в 2022-2023 годах.