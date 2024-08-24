Воронежский «Факел» обыграл «Оренбург» 1:0 и одержал первую победу в сезоне

Воронежский «Факел» одержал свою первую победу в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), переиграв «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче. Единственный гол был забит во втором тайме.

«Долгожданная первая победа в текущем сезоне. Но самое приятное, что добыта она в красивой, атакующей игре. Ну и, конечно, кто не видел гол Николая Гиоргобиани — обязательно посмотрите. Настоящий футбольный шедевр», — говорится в официальном телеграм-канале ФК после игры.

Автором победного гола полузащитник Николай Гиоргобиани, который поразил ворота соперника ударом со штрафного на 62-й минуте. Это первый гол хавбека, который перешёл в «Факел» летом из «Алании».

В следующий туре воронежский клуб сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 августа в 19:30 по московскому времени на домашней арене «Факела».