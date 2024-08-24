Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 17:08

Воронежский «Факел» обыграл «Оренбург» 1:0 и одержал первую победу в сезоне

Футболист Николай Гиоргобиани принёс «Факелу» первую победу в сезоне. Обложка © Telegram / ФК «Факел» Воронеж

Футболист Николай Гиоргобиани принёс «Факелу» первую победу в сезоне. Обложка © Telegram / ФК «Факел» Воронеж

Воронежский «Факел» одержал свою первую победу в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), переиграв «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче. Единственный гол был забит во втором тайме.

«Долгожданная первая победа в текущем сезоне. Но самое приятное, что добыта она в красивой, атакующей игре. Ну и, конечно, кто не видел гол Николая Гиоргобиани — обязательно посмотрите. Настоящий футбольный шедевр»,говорится в официальном телеграм-канале ФК после игры.

Автором победного гола полузащитник Николай Гиоргобиани, который поразил ворота соперника ударом со штрафного на 62-й минуте. Это первый гол хавбека, который перешёл в «Факел» летом из «Алании».

В следующий туре воронежский клуб сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 августа в 19:30 по московскому времени на домашней арене «Факела».

Это первая победа в копилке воронежского ФК в нынешнем сезоне. Клуб идёт на 15-м месте с четырьмя очками. «Оренбург» находится на 11-й позиции с пятью. Ранее «Факел» потерпел четыре поражения, а также один раз сыграл вничью. На групповом этапе Кубка России команда дважды проиграла на старте турнира. В середине августа пост главного тренера клуба покинул Игорь Черевченко. Вместо него должность занял Дмитрий Пятибратов, который уже возглавлял «наглецов из Воронежа» в 2022-2023 годах.

Битва «Зенита» и «Спартака» закончилась нулевой ничьей
Битва «Зенита» и «Спартака» закончилась нулевой ничьей
Мария Любицкая
  • Новости
  • ФК Факел
  • ФК Оренбург
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров