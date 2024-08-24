Битва «Зенита» и «Спартака» закончилась нулевой ничьей

«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче шестого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошёл в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 0:0.

Петербуржцы с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Эраковича, который за шесть минут получил две жёлтые карточки от судьи Виталия Мешкова. Также напомним, что матч пропускал получивший травму игрок сине-бело-голубых Максим Глушенков, являющийся лучшим бомбардиром сезона.

«Зенит», в активе которого 14 очков, сохранил первое место в турнирной таблице. Тем не менее обойти петербуржцев могут московское «Динамо» и «Локомотив», имеющие по 12 очков и по матчу в запасе. Бело-голубые завтра примут «Краснодар», а железнодорожники — «Ростов». «Спартак» занимает четвёртое место с 11 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН» 31 августа, а красно-белые проведут домашний матч с «Рубином».