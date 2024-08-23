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23 августа, 15:11

«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом до 2028 года

Клаудиньо и Вендел. Обложка © ФК «Зенит»

Клаудиньо и Вендел. Обложка © ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» продлил контракты с бразильскими хавбеками Клаудиньо и Венделом. Об этом в пятницу, 23 августа, заявила пресс-служба футбольного клуба.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновлёнными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» — отметили там.

Новые соглашения сине-бело-голубых с полузащитниками действуют до конца сезона 2027/2028. Их можно продлить на год.

26-летний Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга», а 27-летний Клаудиньо — в 2021-м из бразильского «Ред Булла Брагантино». Вендел в составе сине-бело-голубых провёл 129 матчей, забил 20 голов и сделал 29 результативных передач. Показатели Клаудиньо — 110 матчей, 20 мячей и 24 результативные передачи. Ранее ходили слухи, что бразильцы покинуть «Зенит».

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Кстати, в это межсезонье "Зенит" покинул защитник Марио Фернандес. В клубе сообщили, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Команда пожелала игроку удачи.

Никита Осипов
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