"Зенит" возобновил попытки купить Соболева у "Спартака"

"Спартак" и "Зенит" находятся в шаге от согласования перехода 27-летнего нападающего Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга, пишет "Чемпионат" со ссылкой на два информированных источника.

По словам одного из них, сделка по переходу нападающего уже закрыта. Значительную роль в этом сыграл руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, в июле Соболева отстранили от основной команды "Спартака". Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне форвард забил десять голов и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Его стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, оценивается в 7,5 миллиона евро.