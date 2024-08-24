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24 августа, 14:25

Дубль Облякова помог ЦСКА разгромить «Акрон» со счётом 4:0

ЦСКА разгромил тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась с крупным счётом 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Отличились Тамерлан Мусаев (49-я), Иван Обляков (60-я и 87-я с пенальти), бразильский легионер Мойзес (82-я). ЦСКА идёт на четвёртом месте с десятью очками, «Акрон» занимает 13-ю строчку с четырьмя. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Химками», а «Акрон» отправится в гости к «Ахмату». Обе игры состоятся 31 августа.

Накануне «Рубин» дома победил махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Голы забили албанский форвард Мирлинд Даку и сербский нападающий Никола Чумич. Кстати, клуб из Дагестана подал на жалобу на судейство в матче третьего тура против «Пари НН».

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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