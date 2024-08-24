«Вопрос реализации»: Генич оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

В субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге состоится матч между футбольными командами «Зенит» и «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ. Сине-бело-голубые на данный момент являются лидерами чемпионата и считаются фаворитами встречи. Однако у московского клуба есть шансы на победу, полагает спортивный комментатор Константин Генич.

«Безусловно, [шансы] есть. И непонятно, почему их не может не быть. И они были в прошлые сезоны. Вопрос реализации этих шансов и реализации своих возможностей», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Генич отметил, что сейчас «Спартак» играет довольно результативно и интересно. Красно-белые едут в Петербург с новым тренером и уверенными в своих силах, считает Генич. При этом многое будет зависеть от игры «Зенита», который предельно мотивирован и сконцентрирован на результате, добавил комментатор.