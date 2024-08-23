Бразильца из «Зенита» оштрафовали на четверть миллиона за мат

После матча с «Химками» полузащитника ФК «Зенит» Клаудиньо по-крупному оштрафовали за нецензурную брань. Бразилец обязан выплатить 250 тысяч рублей, постановил контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

«После игры бразилец использовал нецензурную брань, проходя мимо резервного арбитра. КДК постановил, что ненормативная лексика Клаудиньо не была направлена в адрес арбитров. Штраф — 250 тысяч рублей. Это максимальная санкция», — сказал глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует Sport24.

18 августа прошла встреча «Зенита» и «Химок», которая закончилась ничьей со счётом 1:1. Это первый матч сезона, который петербуржцы не смогли выиграть. В следующем туре «Зенит» встретится со «Спартаком» 24 августа.