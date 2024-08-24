Махачкалинское «Динамо» обратилось к РФС и раскритиковало судейство

Махачкалинское «Динамо» разместило на своём сайте открытое письмо, в котором указало на проблему судейских ошибок. Кроме того, клуб подверг критике Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС).

«С удивлением обнаружили, что рефери Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку (и не одну, по мнению множества известных специалистов высказавшихся по данной теме) в матче третьего тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», в шестом туре РПЛ снова получил назначение главным арбитром», — отметили представители команды.

В «Динамо» напомнили, что комиссия отстранила судью из-за пенальти в их ворота, однако в пятом туре он был резервным арбитром на матче между «Локомотивом» и ЦСКА, а сейчас получил новое назначение. Таким образом, без назначений он фактически оставался всего тур.

В футбольном клубе потребовали от ЭСК более прозрачных решений по поводу судей. Так, «Динамо» считает, что Бобровскому и другим арбитрам, которые допустили ошибки, нужно набираться опыта в низших лигах, где интенсивность игры гораздо ниже. По мнению махачкалинцев, комиссия, которая обязана быть надзорным органом, занимается только оправданием судей. В связи с этим они обратились к руководству РФС и попросили обратить внимание на эту проблему.