Футболист с фамилией из 25 букв принёс махачкалинскому "Динамо" первую победу в РПЛ
"Динамо" из Махачкалы обыграло "Ахмат" 1:0 и одержало первую победу в РПЛ
Футболисты "Динамо" из Махачкалы в раздевалке после победы над "Ахматом" — первой для клуба в РПЛ. Обложка © Telegram / ФК "Динамо" Махачкала
"Динамо" из Махачкалы обыграло грозненский "Ахмат" в матче пятого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Эта первая победа для клуба в высшем элитном дивизионе.
Победный гол на 87-й минуте забил иранский новичок бело-голубых Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай. Таким образом клуб из Дагестана набрал пять очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. У "Ахмата", занимающего 15-е место, три очка. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Рубином" 23 августа, а чеченский клуб примет "Химки" 24-го числа.
В другом матче игрового дня "Рубин" на выезде победил "Акрон" со счётом 2:1. Полузащитник хозяев Максим Палиенко открыл счёт на 29-й минуте, однако казанцы смогли одержать волевую победу благодаря автоголу форварда Константина Савичева на 55-й и мячу албанского нападающего Мирлинда Даку на 90-й. "Рубин" находится на восьмом месте с семью очками, "Акрон" — на 13-м с четырьмя. Клуб из Тольятти сыграет в следующем туре с ЦСКА на выезде. Матч пройдёт 24 августа.
Ранее Life.ru писал, что "Краснодар" победил "Пари НН" со счётом 2:1. "Быки" забили два гола за четыре минуты.