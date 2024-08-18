Вышедший на замену Мозес Кобнан принёс "Краснодару" победу над "Пари НН" 2:1
Фрагмент матча пятого тура РПЛ между "Краснодаром" и "Пари НН". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Футбольной клуб "Краснодар" победил в домашнем матче "Пари НН" из Нижнего Новгорода в пятом туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт на 36-й минуте открыл уругвайский нападающий гостей Хуан Боселли, однако дубль вышедшего на замену на 69-й минуте нигерийского форварда "быков" Мозеса Кобнана принёс три очка хозяевам. Легионер кубанцев отличился на 76-й и 80-й минутах. "Краснодар" находится на пятом месте в турнирной таблице с девятью очками и в следующем туре сыграет на выезде с московским "Динамо" 25 августа. "Пари НН", который занимает восьмую строчку с шестью очками в тот же день проведёт гостевой матч с "Крыльями Советов".
Ранее "Зенит" пропустил первый гол и потерял первые очки в текущем сезоне РПЛ. Петербуржцы сыграли вничью с подмосковными "Химками".