"Локомотив" на 90-й минуте вырвал победу в московском дерби у ЦСКА

Единственный гол на 90-й минуте забил защитник железнодорожников Наир Тикнизян. Таким образом "Локомотив" набрал 12 очков и располагается на третьем месте. ЦСКА идёт шестым с семью очками. В следующем туре красно-зелёные сыграют с "Ростовом" дома 25 августа, а красно-синие днём ранее примут "Акрон"

В параллельном матче "Спартак" разгромил дома "Факел" со счётом 3:0. Костариканский нападающий Манфред Угальде на третьей минуте и сербский защитник Срджан Бабич на девятой вывели москвичей вперёд. Довершил разгром аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, который реализовал пенальти на 60-й минуте. Красно-белые идут на четвёртом месте с 10 очками и в следующем туре РПЛ сыграют на выезде с лидирующим "Зенитом". Игра состоится 24 августа. "Факел", который набрал всего одно очко и идёт последним, в этот же день примет "Оренбург".