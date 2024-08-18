"Локомотив" на 90-й минуте вырвал победу в московском дерби у ЦСКА
Фрагмент матча "Локомотива" и ЦСКА в рамках пятого тура РПЛ. Обложка © Сайт ФК "Локомотив"
"Локомотив" со счётом 1:0 победил ЦСКА в московском дерби в рамках пятого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на "ВЭБ-Арене".
Единственный гол на 90-й минуте забил защитник железнодорожников Наир Тикнизян. Таким образом "Локомотив" набрал 12 очков и располагается на третьем месте. ЦСКА идёт шестым с семью очками. В следующем туре красно-зелёные сыграют с "Ростовом" дома 25 августа, а красно-синие днём ранее примут "Акрон"
В параллельном матче "Спартак" разгромил дома "Факел" со счётом 3:0. Костариканский нападающий Манфред Угальде на третьей минуте и сербский защитник Срджан Бабич на девятой вывели москвичей вперёд. Довершил разгром аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, который реализовал пенальти на 60-й минуте. Красно-белые идут на четвёртом месте с 10 очками и в следующем туре РПЛ сыграют на выезде с лидирующим "Зенитом". Игра состоится 24 августа. "Факел", который набрал всего одно очко и идёт последним, в этот же день примет "Оренбург".
Ранее "Зенит" пропустил первый гол и потерял первые очки в текущем сезоне РПЛ. Петербуржцы сыграли вничью с подмосковными "Химками".