Защитник «Зенита» Эракович объяснил поцелуй Станковича «пылом борьбы»

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал резонансный поцелуй, полученный после удаления от главного тренера Деяна Станковича. Спортсмен объяснил, что это была не благодарность за уход с поля, а результат «пыла борьбы».

«В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его», — приводит слова футболиста "Матч ТВ".

К слову, на пресс-конференции Станкович отметил, что знает того с детства, и считает «практически сыном». Однако у Эраковича есть родной отец Желько. Он также извинился за удаление и назвал свои фолы необязательными.