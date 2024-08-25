Защитник «Зенита» Эракович объяснил поцелуй Станковича «пылом борьбы»
Страхиня Эракович. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал резонансный поцелуй, полученный после удаления от главного тренера Деяна Станковича. Спортсмен объяснил, что это была не благодарность за уход с поля, а результат «пыла борьбы».
«В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его», — приводит слова футболиста "Матч ТВ".
К слову, на пресс-конференции Станкович отметил, что знает того с детства, и считает «практически сыном». Однако у Эраковича есть родной отец Желько. Он также извинился за удаление и назвал свои фолы необязательными.
Напомним, случайный поцелуй ошарашил фанатов вчера, 24 августа, во время матча с московским «Спартаком». Игра завершилась со счётом 0:0. С 62-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве из-за удаления Страхини Эраковича, успевшего всего за шесть минут получить две жёлтые карточки. Когда он уходил с поля, главный тренер поцеловал его в лоб.