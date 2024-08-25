«Я православный и точка»: Боксёр Усик после встречи с Зеленским раскритиковал запрет УПЦ
Украинский боксёр Усик после встречи с Зеленским раскритиковал запрет УПЦ
Александр Усик. Обложка © Telegram / Usyk17
Именитый украинский боксёр Александр Усик высказался в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Примечательно, что это произошло на следующий день после его встречи с Владимиром Зеленским, который вчера как раз таки подписал указ о запрете УПЦ. Накануне, 24 августа, спортсмен подарил ему свой пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, добытый в бою против британца Тайсона Фьюри.
Сегодня же, 25 августа, Усика заметили на богослужении УПЦ в Киево-Печерской лавре. Комментируя подписанный Зеленским закон, спортсмен заявил, что эта церковь не имеет ничего общего с Московским Патриархатом. Также он пообещал продолжать посещать православные храмы.
«Я православный христианин и точка. Я хожу в УПЦ. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально находится Московский патриархат», — сказал Усик в разговоре с журналистами.
Напомним, накануне Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД России назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. К слову, у документа немало противников в мире — например, папа римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в стране.