«Я православный и точка»: Боксёр Усик после встречи с Зеленским раскритиковал запрет УПЦ

Именитый украинский боксёр Александр Усик высказался в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Примечательно, что это произошло на следующий день после его встречи с Владимиром Зеленским, который вчера как раз таки подписал указ о запрете УПЦ. Накануне, 24 августа, спортсмен подарил ему свой пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, добытый в бою против британца Тайсона Фьюри.

Сегодня же, 25 августа, Усика заметили на богослужении УПЦ в Киево-Печерской лавре. Комментируя подписанный Зеленским закон, спортсмен заявил, что эта церковь не имеет ничего общего с Московским Патриархатом. Также он пообещал продолжать посещать православные храмы.