Решение о переходе форварда «Спартака» Соболева в «Зенит» озвучат 29 августа
Футболист Александр Соболев. Обложка © VK / ФК «Спартак-Москва»
Окончательное решение о возможном переходе или непереходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» будет принято 29 августа. Соответствующее заявление сделал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
«Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра», — сообщил Медведев в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Слухи о предстоящем переходе Соболева в «Зенит» появились ещё 3 июня. Сообщалось, якобы спортсмен согласовал контракт на 12 миллионов евро. Впрочем, в июле московский клуб опроверг эту информацию, попутно отстранив форварда от тренировок с клубом.