Решение о переходе форварда «Спартака» Соболева в «Зенит» озвучат 29 августа

Окончательное решение о возможном переходе или непереходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» будет принято 29 августа. Соответствующее заявление сделал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра», — сообщил Медведев в интервью телеканалу «Матч ТВ».