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28 августа, 21:25

Решение о переходе форварда «Спартака» Соболева в «Зенит» озвучат 29 августа

Футболист Александр Соболев. Обложка © VK / ФК «Спартак-Москва»

Футболист Александр Соболев. Обложка © VK / ФК «Спартак-Москва»

Окончательное решение о возможном переходе или непереходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» будет принято 29 августа. Соответствующее заявление сделал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра», — сообщил Медведев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

"Зенит" возобновил попытки купить Соболева у "Спартака"
"Зенит" возобновил попытки купить Соболева у "Спартака"

Слухи о предстоящем переходе Соболева в «Зенит» появились ещё 3 июня. Сообщалось, якобы спортсмен согласовал контракт на 12 миллионов евро. Впрочем, в июле московский клуб опроверг эту информацию, попутно отстранив форварда от тренировок с клубом.

Илья Пушкарев
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