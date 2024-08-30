Александр Медведев: Соболев проходит медобследование перед трансфером в «Зенит»
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прилетел в Санкт-Петербург. Он уже проходит медобследование перед долгожданным трансфером в «Зенит». Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель правления клуба из Северной столицы.
«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углублённое медицинское обследование», — сказал Медведев.
Ранее Александр Медведев заявлял, что окончательное решение по переходу Соболева будет принято 29 августа.
Напомним, в июле Александра Соболева отстранили от основной команды "Спартака" на фоне слухов о сделке с «Зенитом». Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Соболеву 27 лет, он перешёл в «Спартак» в 2020 году из «Крыльев Советов».
ТАСС / Михаил Синицын