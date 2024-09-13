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12 сентября, 22:27

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия стал игроком «Химок»

Георгий Джикия подписал контракт с футбольным клубом «Химки»

Георгий Джикия подписал контракт с ФК Химки. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Георгий Джикия подписал контракт с ФК Химки. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Георгий Джикия теперь будет защищать цвета подмосковного футбольного клуба «Химки». Эту новость опубликовали на официальном сайте Российской премьер-лиги. Защитник подписал соглашение с клубом на правах свободного агента после того, как завершился его контракт с московским «Спартаком» по окончании сезона 2023/24.

Экс-капитан красно-белых играл за клуб с 2017 года. За это время ему удалось выиграть чемпионат России (2017), завоевать кубок страны (2022) и суперкубок (2017). В составе национальной сборной он провёл 45 матчей, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей. Спортсмен также выступал на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате Европы 2021 года.

В текущем сезоне «Химки» пока не продемонстрировали ярких результатов, набрав всего шесть очков после семи туров и занимая 13-е место в турнирной таблице. Их следующий матч состоится 15 сентября в Самаре против «Акрона» из Тольятти.

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Ранее в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 2:0 на стадионе «Арена-Химки». Голы забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й. Эта победа позволила ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице с 13 очками, тогда как «Химки» продлили свою серию без побед до шести матчей.

Кирилл Сосновских
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