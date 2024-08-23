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23 августа, 11:23

Суд в Москве взыскал с футболиста Джикии задолженность по коммуналке

Футболист Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Футболист Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Мировой судья в Москве взыскал задолженность с бывшего футболиста московского «Спартака» Георгия Джикии за неоплату коммунальных услуг. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Мировой судья судебного участка Nº160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги»говорится в сообщении.

Также суд в Москве взыскал задолженность с солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. В обоих случаях сумма задолженности не раскрывается.

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Ранее Life.ru рассказал, как мошенники начали разводить россиян под видом коммунальщиков. Преступники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний.

Мария Любицкая
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