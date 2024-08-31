ЦСКА со счётом 2:0 победил «Химки» в матче чемпионата РФ по футболу

В команде победителей голами отличились Тамерлан Мусаев (38-я минута) и Мойзес (63-я). «Химки» продлили свою серию без побед до шести матчей. ЦСКА же вырвались на третье место турнирной таблицы с 13 очками. Теперь им предстоит сразиться с питерским «Зенитом» 14 сентября.