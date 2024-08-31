ЦСКА со счётом 2:0 победил «Химки» в матче чемпионата РФ по футболу
Тамерлан Мусаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Игроки столичного ЦСКА победи подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошёл на стадионе «Арена-Химки».
В команде победителей голами отличились Тамерлан Мусаев (38-я минута) и Мойзес (63-я). «Химки» продлили свою серию без побед до шести матчей. ЦСКА же вырвались на третье место турнирной таблицы с 13 очками. Теперь им предстоит сразиться с питерским «Зенитом» 14 сентября.
Недавно ЦСКА одолел тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура РПЛ. Игра завершилась с крупным счётом 4:0. «Акрон» после этого будет встречаться с «Ахматом».