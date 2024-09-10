Аршавин усомнился, что фанаты «Зенита» примут перешедшего из «Спартака» Соболева

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» вряд ли примут нового нападающего Александра Соболева, который перешёл из московского «Спартака». Такое мнение выразила легенда сине-бело-голубых Андрей Аршавин. Он отметил, что эта ситуация отличается от перехода Владимира Быстрова в 2009 году.

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените». Потом он играл в «Спартаке» и возвращался», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Аршавин напомнил о стычке игроков «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, в которой активное участие принимал Соболев. Плюсом для нападающего экс-игрок петербуржцев назвал то, что болельщики с «Виража» игнорируют матчи РПЛ, однако они ходят на кубковые игры, и там Соболеву придётся несладко. Впрочем, отметил Аршавин, у него перед глазами есть пример другого бывшего спартаковца, который ярко играл за «Зенит» — Артёма Дзюбы.

Ближайший матч чемпионы России проведут 14 сентября против ЦСКА в Москве. Аршавин считает, что Соболев не появится в стартовом составе. Ранее форвард провёл 90 минут в товарищеской игре против «Кайрата».