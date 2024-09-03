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3 сентября, 08:09

Кержаков ушёл с поста главного тренера «Кайрата» спустя три месяца

Александр Кержаков. Фото © VK / Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото © VK / Александр Кержаков

Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера казахстанского футбольного клуба «Кайрат» спустя три месяца после назначения. О расторжении контракта сообщил сам клуб в Telegram.

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покинут его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинжал», — информирует «Кайрат».

Команда поблагодарила Александра Анатольевича за его работу. Спортсмены также пожелали бывшему наставнику дальнейших успехов в карьере.

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Напомним, что футболист занял пост главного тренера в клубе в конце мая. Кержаков провёл с командой 12 матчей, 6 из которых выиграл, 3 — сыграл в ничью и ещё 3 — проиграл. Кержакова ранее поставили на должность вместо Кирилла Кекера.

Наталья Афонина
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