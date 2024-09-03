Кержаков ушёл с поста главного тренера «Кайрата» спустя три месяца

Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера казахстанского футбольного клуба «Кайрат» спустя три месяца после назначения. О расторжении контракта сообщил сам клуб в Telegram.

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покинут его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинжал», — информирует «Кайрат».

Команда поблагодарила Александра Анатольевича за его работу. Спортсмены также пожелали бывшему наставнику дальнейших успехов в карьере.