Кержаков ушёл с поста главного тренера «Кайрата» спустя три месяца
Александр Кержаков. Фото © VK / Александр Кержаков
Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера казахстанского футбольного клуба «Кайрат» спустя три месяца после назначения. О расторжении контракта сообщил сам клуб в Telegram.
«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покинут его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинжал», — информирует «Кайрат».
Команда поблагодарила Александра Анатольевича за его работу. Спортсмены также пожелали бывшему наставнику дальнейших успехов в карьере.
Напомним, что футболист занял пост главного тренера в клубе в конце мая. Кержаков провёл с командой 12 матчей, 6 из которых выиграл, 3 — сыграл в ничью и ещё 3 — проиграл. Кержакова ранее поставили на должность вместо Кирилла Кекера.