Выступавший против матча со сборной России Пьянич «сдал назад» после перехода в ЦСКА
Футболист Пьянич извинился за то, что не хотел играть против России из-за СВО
Боснийский футболист Миралем Пьянич. Обложка © ТАСС / Вероника Зорина
Боснийский футболист, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич принёс извинения за свои слова о том, что он был против играть со сборной России из-за начала специальной военной операции. Об этом передаёт пресс-служба ЦСКА.
«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда не говорил ничего против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый лёгкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России», — заявил футболист.
Пьянич выразил надежду, что всё быстро разрешится. Спортсмен подчеркнул, что его страна тоже участвовала в военных действиях, поэтому он разделяет переживания россиян. По словам атлета, он понимает, что политика иногда вмешивается в спорт. При этом спортсмен отметил, что его главная задача хорошо тренироваться и приносить пользу ЦСКА. Футболист добавил, что будет делать всё возможное, чтобы ФК достиг новых вершин.
Напомним, в сентябре 2022 года Пьянич заявлял, что ничего не имеет против российских спортсменов, однако не готов встречаться с ними на поле. Сегодня стало известно, что он подписал контракт со столичным клубом ЦСКА. Договор с футболистом заключили на один сезон, он предусматривает возможность пролонгации на один год. В ЦСКА Пьянич перешёл как свободный агент.