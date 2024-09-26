Выступавший против матча со сборной России Пьянич «сдал назад» после перехода в ЦСКА

Боснийский футболист, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич принёс извинения за свои слова о том, что он был против играть со сборной России из-за начала специальной военной операции. Об этом передаёт пресс-служба ЦСКА.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда не говорил ничего против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый лёгкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России», — заявил футболист.

Пьянич выразил надежду, что всё быстро разрешится. Спортсмен подчеркнул, что его страна тоже участвовала в военных действиях, поэтому он разделяет переживания россиян. По словам атлета, он понимает, что политика иногда вмешивается в спорт. При этом спортсмен отметил, что его главная задача хорошо тренироваться и приносить пользу ЦСКА. Футболист добавил, что будет делать всё возможное, чтобы ФК достиг новых вершин.