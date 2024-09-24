Экс-футболист сборной России Бугаев осуждён на 9,5 лет за попытку сбыта веществ

Экс-футболист российской сборной Алексей Бугаев отправится в колонию строгого режима на 9,5 лет за попытку сбыта наркотиков. Данное решение вынес прикубанский районный суд в Краснодаре. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов края.

«Прикубанским районным судом г. Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

При даче показаний Бугаев заявил, что занимался сбытом наркотических веществ в рамках расследования правоохранителей, якобы он помогал сотрудникам изобличить нарушителей закона. Однако при сборе доказательств была установлена его вина. В суде он признался в содеянном и раскаялся.