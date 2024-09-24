Экс-футболист сборной России Бугаев осуждён на 9,5 лет за попытку сбыта веществ
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев. Обложка © ТАСС / АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ
Экс-футболист российской сборной Алексей Бугаев отправится в колонию строгого режима на 9,5 лет за попытку сбыта наркотиков. Данное решение вынес прикубанский районный суд в Краснодаре. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов края.
«Прикубанским районным судом г. Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
При даче показаний Бугаев заявил, что занимался сбытом наркотических веществ в рамках расследования правоохранителей, якобы он помогал сотрудникам изобличить нарушителей закона. Однако при сборе доказательств была установлена его вина. В суде он признался в содеянном и раскаялся.
Первые шаги в профессиональном спорте Алексей Бугаев начал, будучи воспитанником московского «Торпедо». Также он играл за томскую «Томь», подмосковные «Химки», «Краснодар» и московский «Локомотив». Спортсмен является обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной Бугаев провёл семь матчей. В 2010 он завершил карьеру.
Как ранее сообщал Life.ru, в ноябре 2023 экс-футболиста поймали с полкило мефедрона. В ходе допроса Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти «шабашку»: через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом ему пришлось завязать, так как он пристрастился к алкоголю. После завершения спортивной карьеры Бугаев открыл ИП и занялся грузоперевозками. Однако бизнес не просуществовал долго, компания оказалась в долгах. Сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил бывшего спортсмена как хорошего парня.