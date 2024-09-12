Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 20:34

В Москве задержали полицейского с более чем 20 свёртками наркотиков

В Москве полицейского подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В Москве по подозрении в сбыте наркотиков задержан 34-летний сотрудник одного из территориальных отделов МВД России по столице. В его автомобиле были найдены наркотические и психотропные вещества, сообщает столичный СК.

«Не позднее 11 сентября 2024 года фигурант вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Москвы. После этого подозреваемый хранил и перевозил в собственном автомобиле наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере для дальнейшего сбыта», — установили в СК.

В результате полицейский был задержан, при обыске в его машине нашли более 20 расфасованных свёртков наркотических средств и психотропных веществ. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Изобретательный француз пытался провезти на Украину гашиш в трусах, но его унюхала собака
Изобретательный француз пытался провезти на Украину гашиш в трусах, но его унюхала собака

Тем временем 15-летняя сотрудница московского ПВЗ Ozon сбывала наркотики, не отходя от рабочего места. В ПВЗ первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина устроилась на лето в качестве подработки. Однако вскоре доход перестал её устраивать, поэтому помимо фасовки товаров, она также трудилась в качестве курьера.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров