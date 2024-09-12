В Москве задержали полицейского с более чем 20 свёртками наркотиков

В Москве по подозрении в сбыте наркотиков задержан 34-летний сотрудник одного из территориальных отделов МВД России по столице. В его автомобиле были найдены наркотические и психотропные вещества, сообщает столичный СК.

«Не позднее 11 сентября 2024 года фигурант вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Москвы. После этого подозреваемый хранил и перевозил в собственном автомобиле наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере для дальнейшего сбыта», — установили в СК.

В результате полицейский был задержан, при обыске в его машине нашли более 20 расфасованных свёртков наркотических средств и психотропных веществ. В его отношении возбуждено уголовное дело.