В Москве задержали полицейского с более чем 20 свёртками наркотиков
В Москве полицейского подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
В Москве по подозрении в сбыте наркотиков задержан 34-летний сотрудник одного из территориальных отделов МВД России по столице. В его автомобиле были найдены наркотические и психотропные вещества, сообщает столичный СК.
«Не позднее 11 сентября 2024 года фигурант вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Москвы. После этого подозреваемый хранил и перевозил в собственном автомобиле наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере для дальнейшего сбыта», — установили в СК.
В результате полицейский был задержан, при обыске в его машине нашли более 20 расфасованных свёртков наркотических средств и психотропных веществ. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Тем временем 15-летняя сотрудница московского ПВЗ Ozon сбывала наркотики, не отходя от рабочего места. В ПВЗ первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина устроилась на лето в качестве подработки. Однако вскоре доход перестал её устраивать, поэтому помимо фасовки товаров, она также трудилась в качестве курьера.
Life.ru