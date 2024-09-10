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10 сентября, 13:35

Изобретательный француз пытался провезти на Украину гашиш в трусах, но его унюхала собака

Гражданин Франции пытался ввезти на Украину 13 граммов гашиша

Гражданин Франции пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков, скрыв их повязкой. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

Гражданин Франции пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков, скрыв их повязкой. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

Гражданин Франции пытался провезти на Украину 13 граммов гашиша, однако его планам помешала служебная собака, которая унюхала наркотики. По данным Госпогранслужбы Незалежной, иностранец ехал поездом из польского Перемышля в Киев.

Гражданин Франции, который пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

Гражданин Франции, который пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

Мужчина спрятал запрещённые вещества под вату, накапал лаванды и приклеил пластырной повязкой к пояснице. Но такая изобретательность не помогла обмануть обоняние пса.

«Иностранец намеревался перевезти [наркотики] для личного потребления, но пограничники это предотвратили, а также проинформировали соответствующие правоохранительные органы», — отметили пограничники.

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Ранее на западе Украины обезвредили группу, распространяющую наркотики в Белоруссию. «Травку» отправили в соседнее государство беспилотником.

Никита Осипов
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