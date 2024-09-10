Изобретательный француз пытался провезти на Украину гашиш в трусах, но его унюхала собака
Гражданин Франции пытался ввезти на Украину 13 граммов гашиша
Гражданин Франции пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков, скрыв их повязкой. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины
Гражданин Франции пытался провезти на Украину 13 граммов гашиша, однако его планам помешала служебная собака, которая унюхала наркотики. По данным Госпогранслужбы Незалежной, иностранец ехал поездом из польского Перемышля в Киев.
Гражданин Франции, который пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
Мужчина спрятал запрещённые вещества под вату, накапал лаванды и приклеил пластырной повязкой к пояснице. Но такая изобретательность не помогла обмануть обоняние пса.
«Иностранец намеревался перевезти [наркотики] для личного потребления, но пограничники это предотвратили, а также проинформировали соответствующие правоохранительные органы», — отметили пограничники.
Ранее на западе Украины обезвредили группу, распространяющую наркотики в Белоруссию. «Травку» отправили в соседнее государство беспилотником.