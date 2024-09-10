Изобретательный француз пытался провезти на Украину гашиш в трусах, но его унюхала собака

Гражданин Франции пытался провезти на Украину 13 граммов гашиша, однако его планам помешала служебная собака, которая унюхала наркотики. По данным Госпогранслужбы Незалежной, иностранец ехал поездом из польского Перемышля в Киев.

Гражданин Франции, который пытался ввезти на Украину 13 граммов наркотиков. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

Мужчина спрятал запрещённые вещества под вату, накапал лаванды и приклеил пластырной повязкой к пояснице. Но такая изобретательность не помогла обмануть обоняние пса.

«Иностранец намеревался перевезти [наркотики] для личного потребления, но пограничники это предотвратили, а также проинформировали соответствующие правоохранительные органы», — отметили пограничники.