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Регион
9 августа, 11:28

Задержана группа украинцев, дроном переправлявших "травку" в Белоруссию

На западе Украины обезвредили группу, распространяющую наркотики в Белоруссию

Дроны, перевозившие наркотики. Обложка © Прокуратура Украины

Дроны, перевозившие наркотики. Обложка © Прокуратура Украины

Украинским пограничникам удалось обезвредить группировку, которая промышляла переправкой наркотиков с помощью дрона из Волынской области в Белоруссию. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Незалежной.

"На Волыни предъявлено обвинение членам преступной группы по нескольким статьям, в том числе по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасного наркотика в особо крупном размере", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что украинцев поймали в момент переправки через границу 22 кг смолы каннабиса, которую сбывали за 13 млн гривен (около $316 тыс. или 28 млн рублей). Наркотики отправили в соседнее государство беспилотником. На данный момент всех четырёх злоумышленников арестовали. Беспилотник и наркотики изъяли.

На Украине приземлили летящий в Польшу дрон с 22 кг наркотиков
На Украине приземлили летящий в Польшу дрон с 22 кг наркотиков

Ранее Life.ru сообщал, что в Афганистане представители движения "Талибан"* уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу. До этого технология доставки героина в соседние страны была проста: несколько человек загружали товар в тетиву, оттягивали её и пакеты летели далеко.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Александра Мышляева
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