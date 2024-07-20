Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 06:29

В Афганистане талибы ликвидировали все катапульты для переправки наркотиков через границу

Посол: Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу

В Афганистане представители движения "Талибан"* уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу. Об этом сообщил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

"В приграничье с Ираном и Пакистаном стояли катапульты, с помощью которых наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу. Это такие размером с виселицу установки с натянутой между перекладинами резиновой пращой — своего рода символы того свергнутого талибами марионеточного прозападного режима, при котором Афганистан был превращён в мировую фабрику героина", — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Путин назвал Талибан* союзником России в борьбе с терроризмом
Путин назвал Талибан* союзником России в борьбе с терроризмом

Технология доставки наркотиков была проста: несколько человек загружали товар в тетиву, оттягивали её и пакеты летели далеко. Однако теперь благодаря талибам этого нет. Также посол указал, что члены "Талибана"* борются с терроризмом и стали союзниками России в искоренении этой угрозы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Москва привыкла исходить из существующих реалий, а потому следует заняться выстраиванием отношений с новым Правительством Афганистана. Он также говорил, что вопрос о признании движения "Талибан"* находится на обсуждении.

"Осознание реальности": Лавров объяснил, почему "Талибану"* не место в списке запрещённых организаций
"Осознание реальности": Лавров объяснил, почему "Талибану"* не место в списке запрещённых организаций

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sntes

Николай Рюмин
  • Новости
  • Афганистан
  • талибан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров