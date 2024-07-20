В Афганистане представители движения "Талибан"* уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу. Об этом сообщил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

"В приграничье с Ираном и Пакистаном стояли катапульты, с помощью которых наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу. Это такие размером с виселицу установки с натянутой между перекладинами резиновой пращой — своего рода символы того свергнутого талибами марионеточного прозападного режима, при котором Афганистан был превращён в мировую фабрику героина", — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Технология доставки наркотиков была проста: несколько человек загружали товар в тетиву, оттягивали её и пакеты летели далеко. Однако теперь благодаря талибам этого нет. Также посол указал, что члены "Талибана"* борются с терроризмом и стали союзниками России в искоренении этой угрозы.