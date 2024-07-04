Путин назвал Талибан* союзником России в борьбе с терроризмом

Движение "Талибан"* контролирует власть в Афганистане, а потому является для России союзником в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы* безусловно для нас — союзники по борьбе с терроризмом", — сказал Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

По словам российского лидера, запрещённое движение также заинтересовано в стабильности внутри своей страны. Он отметил, что Москва получала сообщения о готовности представителей организации работать в антитеррористической сфере.