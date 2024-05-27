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Регион
27 мая, 11:26

"Осознание реальности": Лавров объяснил, почему "Талибану"* не место в списке запрещённых организаций

Лавров: "Талибан"* является реальной властью в Афганистане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "осознанием реальности" возможное исключение "Талибана"* из списка запрещённых в России организаций. Он напомнил, что некоторые страны, в том числе Китай и Казахстан, также меняют своё отношение к движению.

Лавров объяснил, почему "Талибану"* не место в списке запрещённых организаций. Видео © Life.ru

"К тому же Совет Безопасности ООН талибов* как организацию террористическую не объявлял. Там в списке террористов есть 12–15 конкретных персонажей. Но самое главное — они являются реальной властью [в Кабуле]. Афганистан нам небезразличен. Этот процесс отражает осознание реальности", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, летом 2021 года, когда США вывели войска из Афганистана, движение "Талибан"* взяло власть в стране в свои руки. В Кремле ранее отметили, что вопрос исключения "Талибана"* из российского списка террористических организаций прорабатывается. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва ведёт диалог с правительством талибов, чтобы решить насущные вопросы. Кроме того, Москва поддерживает связи с указанным движением, как и все, так как "де-факто талибы являются властью в Афганистане". Сегодня, 27 мая, МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что организацию можно исключить из списка. Подчёркивается, что без этого будет трудно говорить о признании их власти.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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