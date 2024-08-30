15-летняя москвичка устроилась в ПВЗ Ozon и открыла там торговлю наркотиками

15-летняя сотрудница московского ПВЗ Ozon сбывала наркотики, не отходя от рабочего места. Пункт выдачи, в котором работала девушка находится на Варшавском шоссе, сообщает Mash.

В ПВЗ первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина устроилась на лето в качестве подработки. Однако вскоре доход перестал её устраивать, поэтому помимо фасовки товаров, она также трудилась в качестве курьера. Вычислили хитрую сотрудницу по камерам. Сотрудники СОБРа задержали её прямиком на рабочем месте.

У девушки изъяли 40 свёртков с неизвестным веществом, а также чёрные электронные весы. Предметы отправлены на экспертизу. На данный момент ПВЗ закрыт и не принимает клиентов, пока не будут прояснены все обстоятельства дела. Установлено, что запрещённые вещества не распространялись при помощи других товаров, продаваемых на Ozon.