Два подростка умерли от передозировки наркотиков в Дагестане, ещё трёх откачали

В селе Султанянгиюрт (Султан-Янги-Юрт) Кизилюртовского района Дагестан скончались от передозировки двое подростков. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев со ссылкой на источники.

Трагедия произошла вчера. По словам его собеседника, ребят было пятеро, двое из них умерли из-за передозировки запрещёнными веществами, троих удалось откачать. Старшему из них 18 лет, а младшему — 14.