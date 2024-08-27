Два подростка умерли от передозировки наркотиков в Дагестане, ещё трёх откачали
Глава ОНК Дагестана: В Султанянгиюрте от передозировки умерли два подростка
В селе Султанянгиюрт (Султан-Янги-Юрт) Кизилюртовского района Дагестан скончались от передозировки двое подростков. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев со ссылкой на источники.
Трагедия произошла вчера. По словам его собеседника, ребят было пятеро, двое из них умерли из-за передозировки запрещёнными веществами, троих удалось откачать. Старшему из них 18 лет, а младшему — 14.
Ранее в Москве при попытке сбыть наркотики задержали сына известного советского актёра Владимира Сошальского. Он делал закладки с запрещёнными веществами, надеясь поднять на этом денег. Суд Москвы оставил фигуранта в СИЗО.
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