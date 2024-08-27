Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 08:47

Два подростка умерли от передозировки наркотиков в Дагестане, ещё трёх откачали

Глава ОНК Дагестана: В Султанянгиюрте от передозировки умерли два подростка

В селе Султанянгиюрт (Султан-Янги-Юрт) Кизилюртовского района Дагестан скончались от передозировки двое подростков. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев со ссылкой на источники.

Трагедия произошла вчера. По словам его собеседника, ребят было пятеро, двое из них умерли из-за передозировки запрещёнными веществами, троих удалось откачать. Старшему из них 18 лет, а младшему — 14.

ФСБ посадила дилеров, создавших сеть онлайн-магазинов по продаже наркотиков по почте
ФСБ посадила дилеров, создавших сеть онлайн-магазинов по продаже наркотиков по почте

Ранее в Москве при попытке сбыть наркотики задержали сына известного советского актёра Владимира Сошальского. Он делал закладки с запрещёнными веществами, надеясь поднять на этом денег. Суд Москвы оставил фигуранта в СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shutting

Владимир Озеров
  • Новости
  • Наркотики
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров