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26 августа, 12:59

Суд Москвы оставил в СИЗО сына актёра Сошальского, пойманного с наркотиками

Московский городской суд отказал защите Владимира Сошальского-младшего в просьбе изменить меру пресечения. Сын знаменитого советского актёра останется в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судья зачитывает ответ на ходатайство адвоката Сошальского. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Московский городской суд оставил постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказано в публикации.

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Напомним, что столичный суд 29 июля постановил заключить Владимира Сошальского-младшего под стражу на два месяца. Сын известного советского артиста попался полиции, когда делал закладки с запрещёнными веществами, надеясь поднять на этом денег.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Юрий Лысенко
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