Суд Москвы оставил в СИЗО сына актёра Сошальского, пойманного с наркотиками
Московский городской суд отказал защите Владимира Сошальского-младшего в просьбе изменить меру пресечения. Сын знаменитого советского актёра останется в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судья зачитывает ответ на ходатайство адвоката Сошальского. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Московский городской суд оставил постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказано в публикации.
Напомним, что столичный суд 29 июля постановил заключить Владимира Сошальского-младшего под стражу на два месяца. Сын известного советского артиста попался полиции, когда делал закладки с запрещёнными веществами, надеясь поднять на этом денег.
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