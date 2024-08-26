Суд Москвы оставил в СИЗО сына актёра Сошальского, пойманного с наркотиками

Московский городской суд отказал защите Владимира Сошальского-младшего в просьбе изменить меру пресечения. Сын знаменитого советского актёра останется в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судья зачитывает ответ на ходатайство адвоката Сошальского. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Московский городской суд оставил постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказано в публикации.