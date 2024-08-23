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23 августа, 16:05

Суд лишил актёра Бориса Репетура прав на полгода и оштрафовал на 30 тысяч рублей

Борис Репетур. Обложка © kinopoisk

Борис Репетур. Обложка © kinopoisk

Актёр Борис Репетур лишился водительских прав и получил штраф в размере 30 тысяч рублей из-за невыполнения своих обязанностей в связи с ДТП. Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы.

«Постановлением Чертановского суда Москвы Репетур Борис Аронович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Артист оштрафован на 30 тысяч рублей, также у него отобрали права на полтора года.

Борис Репетур — российский актёр озвучивания, театра и кино, телеведущий. Творческий псевдоним — «Бонус». Родился в 1958 году.

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Ранее автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав. В неоднозначных ситуациях придётся обращаться в суд.

Никита Никонов
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