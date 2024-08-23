Суд лишил актёра Бориса Репетура прав на полгода и оштрафовал на 30 тысяч рублей

Актёр Борис Репетур лишился водительских прав и получил штраф в размере 30 тысяч рублей из-за невыполнения своих обязанностей в связи с ДТП. Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы.

«Постановлением Чертановского суда Москвы Репетур Борис Аронович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Артист оштрафован на 30 тысяч рублей, также у него отобрали права на полтора года.

Борис Репетур — российский актёр озвучивания, театра и кино, телеведущий. Творческий псевдоним — «Бонус». Родился в 1958 году.