Суд лишил актёра Бориса Репетура прав на полгода и оштрафовал на 30 тысяч рублей
Борис Репетур. Обложка © kinopoisk
Актёр Борис Репетур лишился водительских прав и получил штраф в размере 30 тысяч рублей из-за невыполнения своих обязанностей в связи с ДТП. Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы.
«Постановлением Чертановского суда Москвы Репетур Борис Аронович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Артист оштрафован на 30 тысяч рублей, также у него отобрали права на полтора года.
Борис Репетур — российский актёр озвучивания, театра и кино, телеведущий. Творческий псевдоним — «Бонус». Родился в 1958 году.
Ранее автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав. В неоднозначных ситуациях придётся обращаться в суд.