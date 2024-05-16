Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 02:55

Автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав

Юрист Гусейнова: В неоднозначных ситуациях права нужно восстанавливать через суд

В неоднозначных ситуациях с сотрудниками ГИБДД, если автомобилист уверен в своей правоте и способен предъявить доказательства, следует обращаться в суд. Об этом рассказала юрист Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова.

Она привела пример: Никита А. из Лыткарина выпил пива накануне праздников, стоя рядом с автомобилем. Его заметили сотрудники ГИБДД — и понеслось. Ситуация грозила лишением водительских прав, а для человека, занимающегося грузоперевозками, это означало потерю работы. Однако после суда дело закрыли без последствий для водителя, ведь ехать в нетрезвом виде он не собирался, даже не был владельцем машины — она принадлежала его другу.

Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей
Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей

По словам юриста, обжаловать решение суда тоже возможно, немало случаев, когда высшая инстанция отменяет решение первой. Если же вас всё-таки лишили корочек, Гусейнова рекомендовала как можно быстрее (по закону — в течение трёх дней после вынесения постановления) сдать их в ГИБДД.

"Если водитель принесёт их через год, то срок лишения начнётся с того момента, когда те были сданы в ГИБДД", — отметила адвокат в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По прошествии половины "бесправного" срока можно снова сдавать экзамены на вождение. Не забывайте, что должны быть оплачены все назначенные штрафы. В случае если человек был лишён прав за езду в нетрезвом виде, употреблял спиртное после ДТП или отказался от освидетельствования, потребуется новая медицинская справка. В заключение Гусейнова рекомендовала не пытаться договориться на месте, чтобы дело не стало уголовным.

Пьяные затейники на Кубани утопили в море BMW ради красивых фото
Пьяные затейники на Кубани утопили в море BMW ради красивых фото

Ранее Life.ru писал, что если в человека врезался самокатчик, то его можно привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу. Если человек не соглашается дать свои паспортные данные, то можно связаться с представителями кикшеринга и у них узнать, кто в это время использовал определённый самокат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
  • Новости
  • гибдд
  • Общество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров