Автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав

В неоднозначных ситуациях с сотрудниками ГИБДД, если автомобилист уверен в своей правоте и способен предъявить доказательства, следует обращаться в суд. Об этом рассказала юрист Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова.

Она привела пример: Никита А. из Лыткарина выпил пива накануне праздников, стоя рядом с автомобилем. Его заметили сотрудники ГИБДД — и понеслось. Ситуация грозила лишением водительских прав, а для человека, занимающегося грузоперевозками, это означало потерю работы. Однако после суда дело закрыли без последствий для водителя, ведь ехать в нетрезвом виде он не собирался, даже не был владельцем машины — она принадлежала его другу.

По словам юриста, обжаловать решение суда тоже возможно, немало случаев, когда высшая инстанция отменяет решение первой. Если же вас всё-таки лишили корочек, Гусейнова рекомендовала как можно быстрее (по закону — в течение трёх дней после вынесения постановления) сдать их в ГИБДД.

"Если водитель принесёт их через год, то срок лишения начнётся с того момента, когда те были сданы в ГИБДД", — отметила адвокат в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По прошествии половины "бесправного" срока можно снова сдавать экзамены на вождение. Не забывайте, что должны быть оплачены все назначенные штрафы. В случае если человек был лишён прав за езду в нетрезвом виде, употреблял спиртное после ДТП или отказался от освидетельствования, потребуется новая медицинская справка. В заключение Гусейнова рекомендовала не пытаться договориться на месте, чтобы дело не стало уголовным.