Пьяные затейники на Кубани утопили в море BMW ради красивых фото
SHOT: Пьяные туристы во время фотосессии случайно утопили в Чёрном море BMW
В Краснодарском крае нетрезвые туристы в попытке сделать красивые снимки случайно утопили в Чёрном море BMW. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
В Краснодарском крае пьяные туристы во время фотосессии утопили в море BMW. Видео © Telegram / SHOT
Это случилось во вторник в курортном посёлке Джубга. Джентльмены злоупотребили чачей и решили устроить фотосессию на Центральном пляже, однако автомобиль застрял в песке. В итоге тянуть "из болота бегемота" пришлось около двух часов, но "уазик" справился с этой задачей.
Затейники за вождение в нетрезвом виде лишены водительских прав. Кроме того, им придётся изрядно потратиться на ремонт иномарки. Зато впечатления от отпуска будут незабываемыми.
Ранее сообщалось, что в Анталье утонул россиянин, прыгнувший в реку с 50-метровой высоты. Перед этим он распивал алкоголь в компании местного жителя, который и вызвал правоохранителей на место ЧП.
Кадр из видео Telegram / SHOT