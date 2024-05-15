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15 мая, 00:22

Пьяные затейники на Кубани утопили в море BMW ради красивых фото

SHOT: Пьяные туристы во время фотосессии случайно утопили в Чёрном море BMW

В Краснодарском крае нетрезвые туристы в попытке сделать красивые снимки случайно утопили в Чёрном море BMW. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Краснодарском крае пьяные туристы во время фотосессии утопили в море BMW. Видео © Telegram / SHOT

Это случилось во вторник в курортном посёлке Джубга. Джентльмены злоупотребили чачей и решили устроить фотосессию на Центральном пляже, однако автомобиль застрял в песке. В итоге тянуть "из болота бегемота" пришлось около двух часов, но "уазик" справился с этой задачей.

Затейники за вождение в нетрезвом виде лишены водительских прав. Кроме того, им придётся изрядно потратиться на ремонт иномарки. Зато впечатления от отпуска будут незабываемыми.

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Ранее сообщалось, что в Анталье утонул россиянин, прыгнувший в реку с 50-метровой высоты. Перед этим он распивал алкоголь в компании местного жителя, который и вызвал правоохранителей на место ЧП.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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