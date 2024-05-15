Пьяные затейники на Кубани утопили в море BMW ради красивых фото

В Краснодарском крае нетрезвые туристы в попытке сделать красивые снимки случайно утопили в Чёрном море BMW. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Краснодарском крае пьяные туристы во время фотосессии утопили в море BMW. Видео © Telegram / SHOT

Это случилось во вторник в курортном посёлке Джубга. Джентльмены злоупотребили чачей и решили устроить фотосессию на Центральном пляже, однако автомобиль застрял в песке. В итоге тянуть "из болота бегемота" пришлось около двух часов, но "уазик" справился с этой задачей.

Затейники за вождение в нетрезвом виде лишены водительских прав. Кроме того, им придётся изрядно потратиться на ремонт иномарки. Зато впечатления от отпуска будут незабываемыми.