Назван способ отделаться штрафом в 500 рублей за езду без прав

Штраф в размере 500 рублей грозит автолюбителям, которые забыли дома водительские права, полис ОСАГО или документы на машину. Об этом рассказала адвокат Екатерина Бельская.

"Если гражданин забыл права дома, придётся подождать, когда инспекторы пробьют по базе. Если проверка покажет, что водитель имеет право садиться за руль, его оштрафуют на 500 рублей. То же наказание предусмотрено, если забыли полис ОСАГО или документы на автомобиль", — приводит её слова NEWS.ru.

Если же автомобиль поместят на штрафстоянку, проще всего связаться с родственниками или попросить друзей срочно привезти водительское удостоверение и отогнать машину в гараж или на постоянную парковку. По словам Бельской, такие действия рассматриваются как устранение причины задержания.