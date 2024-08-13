В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф для шумных водителей

Штраф за превышение уровня громкости автомобилей и мотоциклов должен быть увеличен с 500 рублей до 25 тысяч рублей. С такой инициативой выступил координатор Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелёв.

Эффективный правовой механизм наказания водителей транспорта с громкими выхлопами, как ранее сообщал Life.ru, уже разработали и успешно реализуют в Санкт-Петербурге. В культурной столице используют специальный прибор для замера уровня шума. Нарушителям, которые пренебрегают предупреждением, после повторной поимки аннулируют регистрацию, а номера списывают в архив, при этом лишая водительских прав.

"Необходимо перенять этот опыт для Москвы и увеличить штраф с 500 рублей до 25 тысяч рублей", — сказал Крастелёв, его слова передаёт РИА "Новости".

На данный момент в Москве частично работает система по "отлову" слишком шумных водителей. Поручение о создании специальных средств обнаружения нарушителей мэр столицы Сергей Собянин выпустил ещё в 2021 году. Прототипы камер-шумомеров даже тестировались на Чистопрудном бульваре. И всё же пока инспекторам приходится определять превышение уровня шума "на слух", что нередко приводит к спорам с водителями. При этом сумма штрафа составляет всего 500 рублей.