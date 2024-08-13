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Регион
13 августа, 09:40

В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф для шумных водителей

Штраф за превышение уровня громкости автомобилей и мотоциклов должен быть увеличен с 500 рублей до 25 тысяч рублей. С такой инициативой выступил координатор Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелёв.

Эффективный правовой механизм наказания водителей транспорта с громкими выхлопами, как ранее сообщал Life.ru, уже разработали и успешно реализуют в Санкт-Петербурге. В культурной столице используют специальный прибор для замера уровня шума. Нарушителям, которые пренебрегают предупреждением, после повторной поимки аннулируют регистрацию, а номера списывают в архив, при этом лишая водительских прав.

"Необходимо перенять этот опыт для Москвы и увеличить штраф с 500 рублей до 25 тысяч рублей",сказал Крастелёв, его слова передаёт РИА "Новости".

На данный момент в Москве частично работает система по "отлову" слишком шумных водителей. Поручение о создании специальных средств обнаружения нарушителей мэр столицы Сергей Собянин выпустил ещё в 2021 году. Прототипы камер-шумомеров даже тестировались на Чистопрудном бульваре. И всё же пока инспекторам приходится определять превышение уровня шума "на слух", что нередко приводит к спорам с водителями. При этом сумма штрафа составляет всего 500 рублей.

Регионам предложили дать право штрафовать шумных водителей
Регионам предложили дать право штрафовать шумных водителей

Ранее Life.ru рассказал, что в России составили рейтинг городов с наиболее громким автомобильным шумом. Густонаселённые Москва и Санкт-Петербург возглавили список. Следом за ними идут Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. А вот самыми тихими являются населённые пункты Калмыкии, Камчатки и Карачаево-Черкесии.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Мария Любицкая
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