Россиянам напомнили о новых требованиях к автоаптечке с 1 сентября

С 1 сентября вступят в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки. Об этом рассказала основатель юридической компании Таисия Вепренцева.

По словам эксперта, в состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), марлевый бинт, многоразовое изотермическое спасательное одеяло размером не менее 160 на 210 см, жгут для остановки крови, кожный лейкопластырь, хирургические ножницы и ножницы для перевязки.

"В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — приводит слова Вепренцевой РИА "Новости".