Россиянам напомнили о новых требованиях к автоаптечке с 1 сентября
Эксперт Вепренцева: 1 сентября вступят в силу новые требования к автоаптечке
С 1 сентября вступят в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки. Об этом рассказала основатель юридической компании Таисия Вепренцева.
По словам эксперта, в состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), марлевый бинт, многоразовое изотермическое спасательное одеяло размером не менее 160 на 210 см, жгут для остановки крови, кожный лейкопластырь, хирургические ножницы и ножницы для перевязки.
"В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — приводит слова Вепренцевой РИА "Новости".
Напомним, 31 мая Министерство здравоохранения России установило обновлённый состав автоаптечки для первой помощи пострадавшим в аварии. Приказ будет действовать с 1 сентября в течение шести лет. При этом аптечки, которые были собраны до вступления документа в силу, можно использовать до окончания срока годности, однако не позже 1 сентября 2027 года.
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