Минздрав опроверг новость о запрете вождения людям с сексуальными расстройствами

Сообщения о том, что Минздрав России предложил внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации, не имеют ничего общество с действительностью. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Предполагалось, что в список будет включено десять групп заболеваний, среди которых шизофрения, умственная отсталость, расстройства психики и настроения, эпилепсия и прочие. В частности, шла речь о расстройствах сексуального предпочтения: фетишизме, эксгибиционизме, вуайеризме, педофилии, садомазохизме; а также отклонениях в половых предпочтениях: транссексуализме, трансвестизме двойной роли и расстройстве половой идентификации в детском возрасте. Сообщалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Однако эту информацию опроверг статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, в проекте не содержится никаких новых медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, а упоминавшиеся в распоряжении расстройства будут считаться таковыми только в случае их длительного течения с болезненными проявлениями.

"Проект не содержит дополнительных медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством по сравнению с актуальным перечнем. Никаких изменений в данной части не предлагается. Внимание привлекла такая группа заболеваний, как расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, которая включает целый спектр кодов по международной классификации болезней", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Распространившуюся "инициативу", кстати, уже прокомментировала семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина. По её мнению, сексуальные расстройства никак не сказываются на навыках управления автомобилем.

"У нас есть масса лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые прекрасно могут управлять транспортным средством. Даже если человек — педофил, что очень плохо и что требует социального ограничения, но, чисто теоретически, это водить машину ему никак не мешает. Другой вопрос — с социальной точки зрения, с социальных норм. Надо сделать так, чтобы он не водил группы детей, не работал в школе и так далее", — объяснила она в беседе с 360.ru.