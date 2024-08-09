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9 августа, 19:07

Минздрав опроверг новость о запрете вождения людям с сексуальными расстройствами

Сообщения о том, что Минздрав России предложил внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации, не имеют ничего общество с действительностью. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Предполагалось, что в список будет включено десять групп заболеваний, среди которых шизофрения, умственная отсталость, расстройства психики и настроения, эпилепсия и прочие. В частности, шла речь о расстройствах сексуального предпочтения: фетишизме, эксгибиционизме, вуайеризме, педофилии, садомазохизме; а также отклонениях в половых предпочтениях: транссексуализме, трансвестизме двойной роли и расстройстве половой идентификации в детском возрасте. Сообщалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Однако эту информацию опроверг статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, в проекте не содержится никаких новых медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, а упоминавшиеся в распоряжении расстройства будут считаться таковыми только в случае их длительного течения с болезненными проявлениями.

"Проект не содержит дополнительных медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством по сравнению с актуальным перечнем. Никаких изменений в данной части не предлагается. Внимание привлекла такая группа заболеваний, как расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, которая включает целый спектр кодов по международной классификации болезней", приводит его слова пресс-служба ведомства.

Распространившуюся "инициативу", кстати, уже прокомментировала семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина. По её мнению, сексуальные расстройства никак не сказываются на навыках управления автомобилем.

"У нас есть масса лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые прекрасно могут управлять транспортным средством. Даже если человек — педофил, что очень плохо и что требует социального ограничения, но, чисто теоретически, это водить машину ему никак не мешает. Другой вопрос — с социальной точки зрения, с социальных норм. Надо сделать так, чтобы он не водил группы детей, не работал в школе и так далее",  объяснила она в беседе с 360.ru.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Петербург стал первым регионом, где на водителей начали составлять административные протоколы за превышение норм допустимого шума двигателей. В полиции уточнили, что по большей части это будет касаться тех авто- или мотолюбителей, которые специально тюнингуют свою технику для повышения мощности, что приводит к оглушительному рёву мотора на всю округу.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Юрий Лысенко
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