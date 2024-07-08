Названа причина роста заболеваемости психическими расстройствами в России

Рекордные показатели заболеваемости психическими расстройствами в России свидетельствуют о несомненных успехах отечественной современной психиатрии в диагностике и лечении пациентов. Кроме того, статистические данные говорят о том, что население сегодня относится к специалистам с меньшим недоверием, чем ранее. Об этом рассказала врач – психиатр-психотерапевт Надежда Панова.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Минздрав сообщали, что за последние десять лет количество россиян, страдающих психическими расстройствами, достигло максимума. На данный момент официальный психиатрический диагноз имеют около четырёх миллионов граждан.

"Я бы посоветовала воспринимать рекордный показатель заболеваемости позитивно, поскольку это свидетельствует не о том, что люди стали больше болеть, а о том, что они перестали бояться и обращаются за профессиональной помощью", — объяснила врач в разговоре с РИАМО.

Специалист отметила, что современные врачи активно работают над развенчиванием вокруг данной сферы всевозможных мифов. Так, долгое время в общественном сознании жило убеждение, что психиатры работают исключительно с людьми, страдающими шизофренией и другими бредовыми расстройствами, используя устаревшие методы лечения. Именно поэтому пациенты, чьё психическое здоровье постоянно балансирует на границе с нормой, зачастую отказывались от помощи.

Развитие российской психиатрии привело к естественному росту доверия населения к данной сфере медицины. По оценкам исследователей, на данный момент количество граждан, которые нуждаются в психиатрической помощи, может достигать 50 миллионов человек, отметила Панова.