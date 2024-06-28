Частая зевота может быть причиной серьёзных заболеваний, предупредила врач
Невролог Неврюзина: Частая зевота указывает на психические расстройства
Частая зевота может быть причиной серьёзных психиатрических и неврологических заболеваний. Чаще всего она указывает на усталость и недосып, но иногда может говорить о больших проблемах со здоровьем.
"Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда", — цитирует врача-невролога "СМ-Клиники" Галину Неврюзину "Газета.Ru".
Частая зевота нередко развивается и на фоне височной эпилепсии (при её разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга. Вместе с тем учащённая зевота может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств. Сюда же эксперт относит опухоли головного мозга. Непрекращающуюся зевоту может спровоцировать и интоксикация.
Врач советует наблюдать за своим состоянием и обращаться к врачу.
Ранее кардиолог озвучил плохие новости для тех, кто часто зевает и любит спать на трёх подушках. Причиной этого могут быть проблемы с сердцем. А ещё один врач назвал чудо-диету, снижающую риск инфаркта на 10%. Такая диета основана на большом потреблении фруктов, орехов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла.