Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 19:25

Частая зевота может быть причиной серьёзных заболеваний, предупредила врач

Невролог Неврюзина: Частая зевота указывает на психические расстройства

Частая зевота может быть причиной серьёзных психиатрических и неврологических заболеваний. Чаще всего она указывает на усталость и недосып, но иногда может говорить о больших проблемах со здоровьем.

"Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда", — цитирует врача-невролога "СМ-Клиники" Галину Неврюзину "Газета.Ru".

Частая зевота нередко развивается и на фоне височной эпилепсии (при её разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга. Вместе с тем учащённая зевота может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств. Сюда же эксперт относит опухоли головного мозга. Непрекращающуюся зевоту может спровоцировать и интоксикация.

Врач советует наблюдать за своим состоянием и обращаться к врачу.

Диетолог посоветовала почаще смеяться и зевать, чтобы похудеть
Диетолог посоветовала почаще смеяться и зевать, чтобы похудеть

Ранее кардиолог озвучил плохие новости для тех, кто часто зевает и любит спать на трёх подушках. Причиной этого могут быть проблемы с сердцем. А ещё один врач назвал чудо-диету, снижающую риск инфаркта на 10%. Такая диета основана на большом потреблении фруктов, орехов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла.

Обложка ©

Freepik / cookie_studio

Нигина Азамова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров