Частая зевота может быть причиной серьёзных заболеваний, предупредила врач

Частая зевота может быть причиной серьёзных психиатрических и неврологических заболеваний. Чаще всего она указывает на усталость и недосып, но иногда может говорить о больших проблемах со здоровьем.

"Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда", — цитирует врача-невролога "СМ-Клиники" Галину Неврюзину "Газета.Ru".

Частая зевота нередко развивается и на фоне височной эпилепсии (при её разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга. Вместе с тем учащённая зевота может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств. Сюда же эксперт относит опухоли головного мозга. Непрекращающуюся зевоту может спровоцировать и интоксикация.