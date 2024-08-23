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23 августа, 07:55

ФСБ посадила дилеров, создавших сеть онлайн-магазинов по продаже наркотиков по почте

Члены ОПГ, пересылавшие наркотики через почту, получили от 12 до 17 лет колонии

Московский городской суд вынес приговоры членам организованной преступной группы (ОПГ), пересылавшей наркотики через "Почту России". Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). Дилеров признали виновными в нескольких преступлениях, в том числе в незаконном обороте платёжных средств, производстве и продаже "запрещёнки" и несанкционированном доступе в компьютерной информации.

«[Они] приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до миллиона рублей члены организованной группы», — говорится в сообщении.

Ещё один фигурант — сотрудница одного из отделений — получила три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Следствие установило, что ОПГ продавала вещества через онлайн-магазины, для чего привлекала работнико почты. Они за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи.

Эти документы использовались для отправки наркотиков и расчётов с клиентами. При обысках у дилеров нашли вещества, поддельные карты и оборудование, использовавшееся в преступлениях. Также силовики остановили работу нескольких онлайн-магазинов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Arndt

Матвей Константинов
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