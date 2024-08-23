ФСБ посадила дилеров, создавших сеть онлайн-магазинов по продаже наркотиков по почте

Московский городской суд вынес приговоры членам организованной преступной группы (ОПГ), пересылавшей наркотики через "Почту России". Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). Дилеров признали виновными в нескольких преступлениях, в том числе в незаконном обороте платёжных средств, производстве и продаже "запрещёнки" и несанкционированном доступе в компьютерной информации.

«[Они] приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до миллиона рублей члены организованной группы», — говорится в сообщении.

Ещё один фигурант — сотрудница одного из отделений — получила три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Следствие установило, что ОПГ продавала вещества через онлайн-магазины, для чего привлекала работнико почты. Они за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи.

Эти документы использовались для отправки наркотиков и расчётов с клиентами. При обысках у дилеров нашли вещества, поддельные карты и оборудование, использовавшееся в преступлениях. Также силовики остановили работу нескольких онлайн-магазинов.