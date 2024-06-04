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4 июня, 19:19

В Екатеринбурге мужчина чуть не разнёс ПВЗ Ozon из-за потерянного штрихкода

В Екатеринбурге мужчина закатил истерику в пункте выдачи Ozon из-за того, что ему не выдали заказ. К слову, он сам не разобрался в личном кабинете и не смог предоставить штрихкод сотруднице. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Камера сняла инцидент в ПВЗ. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

С самого начала мужчина был настроен агрессивно. Он чуть не снёс стойку выдачи заказов, пытаясь позвать сотрудницу со склада. После клиент не смог найти личный кабинет, в котором обычно находится штрихкод, благодаря которому можно забрать свои покупки. Вежливая сотрудница объяснила, что без заветного кода посылку получить не удастся. В ответ на это разъярённый посетитель потребовал письменный отказ в обслуживании.

Но не только продавец отхватила тонну агрессии. Остальные посетители ПВЗ стали невольными свидетелями этого выступления. С одним из таких главный герой видео решил выйти "раз на раз", но после быстро вернулся, хлопнув дверью, и потребовал всё тот же письменный отказ, отметив, что записка "на черновике" ему не подойдёт.

В Петербурге клиент швырнул товар в сотрудника ПВЗ Ozon из-за пакета
В Петербурге клиент швырнул товар в сотрудника ПВЗ Ozon из-за пакета

Большую "любовь" к покупкам недавно продемонстрировала жительница Москвы. Она начала рожать в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries, однако по прибытии врачей девушка отказалась уехать в больницу без новых сапог.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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