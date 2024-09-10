Забившего победный мяч футболиста в Уэльсе арестовали прямо на поле

Валлийский футболист Джордан Эванс был задержан полицейскими во время матча низшей лиги чемпионата Уэльса, сообщает Wales Online. Инцидент произошёл 7 сентября во время игры между «Бэглан Драгонс» и «Кумбран Селтик». Эванс, который вышел на замену во втором тайме, сделал два голевых паса и забил победный мяч, обеспечив победу.

Не дожидаясь окончания матча на поле прибыли полицейские, которые задержали игрока. Позже полиция Южного Уэльса подтвердила, что 31-летний мужчина был задержан по подозрению в краже, но вскоре был освобождён без предъявления обвинений.

Задержание футболиста Джордана Эванса в Уэльсе. Видео © X / Jac