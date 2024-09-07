Застрявшему в Ханое российскому футболисту грозит дома арест за 700 нарушений на «Гелендвагене»

Капитану «Локомотива» и члену российской сборной по футболу Дмитрию Баринову грозит арест на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. В копилке спортсмена 703 нарушения на сумму 642 тысячи рублей за последние полтора года, сообщает Mash.

Как только Баринов купил себе чёрный «Гелендваген», штрафы за разного рода нарушения стали нормой в повседневной жизни футболиста. На счету капитана уже имеется 703 нарушения правил дорожного движения:

388 — за превышение скорости;

120 — за непристёгнутый ремень;

89 — за проезд по полосе для автобусов;

47 — за езду по обочине;

31 — за несоблюдение знаков или разметки;

11 — за стоянку в неположенном месте;

6 — за парковку;

5 — проезжал на платных участках дороги, не заплатив;

3 — смотрел в телефон, а не на дорогу;

2 раза перед поворотом не занял заранее нужную полосу.

Ещё, как вишенка на торте, штраф на три тысячи рублей за езду без детского кресла, который футболист не может оплатить больше года. По закону, на Баринова могу наложить двойной штраф, арестовать на 15 суток или же приговорить к 50 часам исправительных работ.