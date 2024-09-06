Жена Александра Реввы насобирала автомобильных штрафов на 78 тысяч рублей
Актёр, певец Александр Ревва и его супруга Анжелика. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Жена певца, шоумена Александра Реввы Анжелика получила штрафов на 78 тысяч рублей на четырёх машинах. SHOT выяснил, что супруга артиста оказалась любительницей превышать скорость и ездить без ремня безопасности.
Анжелика Ревва превысила скорость на Range Rover. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, Анжелика Ревва гоняет по дорогам столицы и Подмосковья на Range Rover 2017 года выпуска. Среди самых частых нарушений — превышение скорости, езда с непристёгнутым ремнём безопасности и движение по обочине. В общей сложности за девять месяцев этого года на внедорожнике — 35 тысяч рублей штрафов, из которых 6,5 тысячи жена Реввы не оплатила до сих пор.
Rolls-Royce, на котором семья Александра Реввы насобирала штрафы. Фото © Telegram / SHOT
В автопарке семьи актёра есть также Bentley Continental, который ввозился в Россию через Финляндию в 2020 году. На нём жена Реввы и другие близкие ездят реже, а в 2022-м автомобиль и вовсе пытались продать за 35 миллионов рублей. За этот год на «бентли» накопилось штрафов на 17,3 тысячи рублей. Ещё один элитный «британец» в гараже Реввы — Rolls-Royce Wraith 2020 года выпуска. На столь редком авто ездят также нечасто — за девять месяцев на нём получено штрафов на семь тысяч рублей, причём все оплачены.
Также известно, что на Анжелику Ревву оформлен минивэн Mercedes-Benz V250d. С 2017 года он дважды попадал в аварии — в 2022-м и 2023-м, оба раза это произошло в Московской области. За этот год на машине числится штрафов на 19 тысяч рублей, которые комик также оплатил. За рулём минивэна, как правило, ездит водитель семьи.
Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, стал в России настоящим миллионером. Но, как стало известно Life.ru, имеющий украинское гражданство артист обладал не только внушительным списком дорогостоящей недвижимости, но и массой неуплаченных долгов.