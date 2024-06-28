Александр Ревва сыграл вторую свадьбу с женой в честь 20-й годовщины их брака

Александр Ревва и его супруга Анжелика снова сыграли свадьбу: они решили обновить свои клятвы в честь 20-летия брака. Об этом селебрити сообщили в своих социальных сетях.

Певец был одет в классический костюм с бабочкой, а Анжелика облачилась в шикарное пышное свадебное платье с белой фатой.

Александр Ревва с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

"День рождения нашей любви! 20 лет!" — написал Александр Ревва в своём посте.

Других подробностей праздника не раскрывается. В комментариях пару поздравили не только поклонники, но и коллеги Александра Реввы по цеху: Анна Асти, Мария Кожевникова, Елена Воробей, Катя Лель и другие.