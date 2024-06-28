Александр Ревва сыграл вторую свадьбу с женой в честь 20-й годовщины их брака
Александр Ревва с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov
Александр Ревва и его супруга Анжелика снова сыграли свадьбу: они решили обновить свои клятвы в честь 20-летия брака. Об этом селебрити сообщили в своих социальных сетях.
Певец был одет в классический костюм с бабочкой, а Анжелика облачилась в шикарное пышное свадебное платье с белой фатой.
Александр Ревва с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov
"День рождения нашей любви! 20 лет!" — написал Александр Ревва в своём посте.
Других подробностей праздника не раскрывается. В комментариях пару поздравили не только поклонники, но и коллеги Александра Реввы по цеху: Анна Асти, Мария Кожевникова, Елена Воробей, Катя Лель и другие.
Ранее стало известно, что предложение своей возлюбленной Александре Трусовой сделал фигурист Макар Игнатов. Он опубликовал совместное фото с возлюбленной, за которым следовала фотография с обручальным кольцом. А бабушка 18-летней возлюбленной Григория Лепса не верит в скорую свадьбу внучки с певцом. Она выдвинула несколько условий, при которых может состояться церемония их бракосочетания.