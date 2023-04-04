Комик-миллионер Ревва обзавёлся в России шикарной недвижимостью и кучей долгов

Актёр, певец и комик Александр Ревва, известный также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, стал в России настоящим миллионером. Однако, как стало известно Лайфу, имеющий украинское гражданство артист обладает не только внушительным списком дорогостоящей недвижимости, но и массой неуплаченных долгов.

В частности, зарегистрирован уроженец Донецка в трёшке в ЖК "Крылатские огни" на западе Москвы, которая оценивается примерно в 57 миллионов рублей. Доход семье приносила и четырёхкомнатная квартира по этому адресу, которую они сдавали за 180 тысяч рублей в месяц. Её цена — 60–70 миллионов рублей.

Жена артиста Анжелика может похвастаться автомобилем Bentley Continental стоимостью около 40 миллионов рублей и двухэтажным особняком в подмосковном элитном коттеджном посёлке "Павлово-2". Точная цена такого роскошного дома неизвестна, однако похожий продаётся за четверть миллиарда рублей. Ещё один интересный объект — пентхаус площадью 250 квадратов на 57-м этаже одной из башен Neva Towers в "Москве-Сити". Он оценивается примерно в 170 миллионов рублей, а аренда обойдётся в 750 тысяч в месяц.

Помимо элитной недвижимости в России семья Реввы обзавелась апартаментами в фешенебельной высотке Address Beach Residences в Дубае, цена которых около 40–50 миллионов рублей. Несмотря на такой серьёзный список дорогостоящих объектов, у четы есть и долги. Например, жена комика не намерена оплачивать квитанции ЖКХ, парковку в центре столицы, а также имеет незакрытые штрафы за стоянку в неположенном месте. Восемь раз дело доходило до суда, размеры штрафов удваивались, однако их не уплатили по сей день.

О проблемах, преследующих Ревву в России, и его снижающихся заработках можно прочитать в материале Лайфа. Также мы узнали, навещает ли комик отца и мать, живущих в Донецке и Сочи.