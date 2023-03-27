У российской бизнесвумен Бельчанской нашли люксовые апартаменты в Монако

В Монако заметили российскую светскую львицу с Рублёвки Марианну Бельчанскую. Как стало известно Лайфу, она поселилась в Монте-Карло, рядом с пляжами Ларвотто.

Бизнесвумен узнал один из крупье в казино. Бельчанская сейчас живёт в резиденции "Европа" на площади Мулен. Это элитная высотка для состоятельных людей, апартаменты там стоят около пяти миллионов евро. Однако информации о том, что недавно там были предложения о продаже или сдаче в аренду, нет.

Также российская светская львица есть в справочниках коммуны Ла-Тюрби в Приморских Альпах. Согласно информации из них, Бельчанская зарегистрирована в особняке на проспекте де Голля, недалеко от Средиземного моря. Квартиры там стоят около одного миллиона евро.

Известно, что у Бельчанской есть автопарк лимузинов, который обслуживает туристов в Ницце, она была ликвидатором с широкими полномочиями в компании по продаже алкоголя в Монако. Кроме того, россиянка может владеть мясной лавкой с небольшим кафе.