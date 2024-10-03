Финская полиция проводит проверку безопасности на территории посольства РФ 3 октября, 17:49 Финляндия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В Финляндии полиция проверяет территорию российского посольства после сообщения о предполагаемой опасности. Об этом сообщается на сайте финских правоохранителей.

«По просьбе российского посольства полиция сегодня, 3 октября, проводит проверку безопасности на территории дипломатической миссии. Работа на месте началась около 17:30 (совпадает с московским — прим. Life.ru). Ситуация не представляет опасности для третьих лиц», — уточняется в тексте.

Ранее бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря заявил, что напряжённость в отношениях между Москвой и Хельсинки сохранится на продолжительное время. По его словам, Финляндия сильно изменилась за последние годы, и прежние отношения с Россией уже не вернутся.

Авторы Татьяна Миссуми